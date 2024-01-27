Muğla'da dernekte kumar oynadığı belirlenen 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir dernekte kumar oynayan 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir dernekte kumar oynayan 45 kişiye 289 bin 125 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir derneğin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını tespit etti.

Derneğe düzenlenen baskında 45 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynayanlara 289 bin 125 lira ceza yazıldı.

Kumar oynattığı tespit edilen 10, üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Dernekteki aramalarda, kumarda kullanılan pullar ve toplar, el telsizi, gözetlemek için kamera, prize takılı tombala makinesi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kumarda kullanıldığı belirlenen 10 bin 750 liraya da el konuldu.