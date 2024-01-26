Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiflik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve dalış timi sevk edildi.

        Ekiplerin kurtardığı 17 düzensiz göçmen limana getirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, seçim çalışmaların...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, seçim çalışmaların...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta ziyaretle...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta ziyaretle...
        Fethiye'de TRT sanatçısı Hamdi Özbay, törenle anıldı
        Fethiye'de TRT sanatçısı Hamdi Özbay, törenle anıldı
        Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Dalaman'da başladı
        Rafting Antrenör Gelişim ve Vize Semineri Dalaman'da başladı
        Fethiyespor gurbette
        Fethiyespor gurbette
        Muğla Valisi Akbıyık, yaralı üsteğmen Duran'ı Köyceğiz'de ziyaret etti
        Muğla Valisi Akbıyık, yaralı üsteğmen Duran'ı Köyceğiz'de ziyaret etti