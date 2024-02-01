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        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:07
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        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Karaköy Mahallesi Liman mevkisinde vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, su kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

        Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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