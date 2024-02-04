Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Seydikemer ilçesinin Girmeler Mahallesi'nde, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı otomobil, İsmail Ç'nin kullandığı 15 ACT 240 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, İsmail Ç'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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