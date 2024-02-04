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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:12
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Seydikemer ilçesinin Girmeler Mahallesi'nde, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı otomobil, İsmail Ç'nin kullandığı 15 ACT 240 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, İsmail Ç'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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