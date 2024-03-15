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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, sanayi esnafını ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:17
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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, sanayi esnafını ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

        Yazıcı, Marmaris Sanayi Sitesi'ndeki işçilerle sohbet etti.

        Seçim sürecinde her mahalleyi her esnafı ziyaret etmeye gayret ettiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Herkesin elini sıkmaya ailelerine selam göndermeye çalışıyorum. Güzel sohbetler ediyoruz. Onların ilgisine mazhar olmak, umutla bakan gözleri görmek bizler için en güzel hediye. Marmaris'e emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sanayi çalışanları da insanlarımıza en güzel fayda sağlayan bir kesim. Onların emeklerine teşekkür ediyorum."

        Yazıcı, ziyaret esnasında otomobili yolda kalan bir vatandaşa "bir el atın" çağrısı üzerine aracını iterek yardımcı oldu.

        Beldibi ve Armutalan Mahallesi'nde halk buluşması da gerçekleştiren Yazıcı, 12 ay turizm için çalışacaklarını, Marmaris'in bütün sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

        Yazıcı, Ahu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sahir Ökten, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Bulut, Yücelen Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Kaya ve hastane çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramlarını da kutladı.

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