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        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürdü

        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:09
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        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürdü
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        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ziyaretlerde bulundu.

        Gümbet ve Çırkan mahallelerinde esnafı ziyaret eden Mandalinci, Çamlık, Kumköy, İrmene, Tepecik ve Kemer'de vatandaşla buluştu.

        Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Mandalinci, kadınlara, çocuklara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını, sosyal, kültürel, ekonomi alanlardaki projelerde öncelik tanıyacaklarını bildirdi.

        Belediyelerin bütçelerinin, halkın verdiği vergilerle oluşturulduğunu belirten Mandalinci, "Bize emanet edeceğiniz belediyeyi, en etkin şekilde hizmet sağlamak ve bunların en iyi şekilde sizlere ulaşması için gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.

        Yoğun seçim çalışmalarının 31 Mart'ta halkın iradesinin sandığa yansımasıyla sona ereceğini dile getiren Mandalinci, halkı sandıklara davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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