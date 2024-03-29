Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi Neşe G. Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakan Vedat G. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Neşe G'nin daha önce de birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Çiftin, 4 çocuğu ise Muğla İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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