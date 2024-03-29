Marmaris'te 2 bin 500 yıllık kaya mezarı turizme kazandırılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tespit edilen Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresinde düzenleme yapılacak.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Müze Uzmanı ve Arkeolog Esengül Yıldız Öztekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, arkeolog Emre Mandacı ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan ile Meclis üyeleri, Yeşilbelde köyünde bulunan kaya mezarında incelemelerde bulundu.

MTO Başkanı Ayhan, yaptığı açıklamada, Amos Antik Kenti Kazı Başkanlığını da yürüten Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibinin, kaya mezarda çalışma yapacağını bildirdi.

Kaya mezarının çevresinin temizleneceğini, yürüyüş güzergahı gibi çalışmaların yapılarak turizme kazandırılacağını belirten Ayhan, "Bölgede yapılacak araştırma ve düzenlemelerle ilgili gereken izinleri almak için çalışmalara başladık. Marmaris Müze Müdürümüz Şehime Atabey ile bu projede beraber çalışacağız. Turizmimize kültürel bir değer daha kazandırılmasına katkı sunacağız." diye konuştu.

Lykia tipi kaya mezarı olarak bilinen yapının, güneyde Fethiye'den başlayarak batıda Akyaka'ya kadar uzanan bir mezar geleneğini temsil ettiği ve 5 gömü yatağının olduğu mezarın milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.