Muğla'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
MUĞLA(AA ) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Dalyan Mahallesi'nde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
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