Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Aleksic, Umut Nayir
Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş (Sipay Bodrum FK), 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 43 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.