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        Bodrum'da iki motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletlinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:01
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        Bodrum'da iki motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletlinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Şakir Can Katan'ın kullandığı 48 ASM 497 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Bu sırada aynı istikamette seyreden Z.G. yönetimindeki başka bir motosiklet de yerdeki Katan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer sürücü de yere düşerek yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Katan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi tamamlanan Z.G. ise gözaltına alındı.

        Öte yandan yaşamını yitiren Katan'ın, belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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