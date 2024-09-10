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        Sipay Bodrum FK, Arnavut Ajeti'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:25
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        Sipay Bodrum FK, Arnavut Ajeti'yi transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, "Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

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