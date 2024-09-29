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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:20 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 64 Samet Yalçın), Dimitrov (Dk. 87 Haqi Osman), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 87 Celal Dumanlı)

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Alioui (Dk. 68 Nourani), Manev, Aimbetov (Dk. 46 Yusuf Barasi), Abdulsamet Burak (Dk. 88 Ozan Demirbağ, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Bünyamin Balat), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 İzzet Çelik), Arda Okan Kurtulan

        Goller: Dk. 13 ve 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Arda Okan Kurtulan, Dk. 58 Semih Güler, Dk. 73 Nourani, Dk. 80 Vedat Karakuş, Dk. 90+9 Manev (Adana Demirspor), Dk. 59 Ajeti, Dk. 61 Brazao (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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