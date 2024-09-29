Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 64 Samet Yalçın), Dimitrov (Dk. 87 Haqi Osman), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 87 Celal Dumanlı)
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Alioui (Dk. 68 Nourani), Manev, Aimbetov (Dk. 46 Yusuf Barasi), Abdulsamet Burak (Dk. 88 Ozan Demirbağ, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Bünyamin Balat), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 İzzet Çelik), Arda Okan Kurtulan
Goller: Dk. 13 ve 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Arda Okan Kurtulan, Dk. 58 Semih Güler, Dk. 73 Nourani, Dk. 80 Vedat Karakuş, Dk. 90+9 Manev (Adana Demirspor), Dk. 59 Ajeti, Dk. 61 Brazao (Sipay Bodrum FK)
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