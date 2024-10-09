Muğla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Muğla'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları, Menteşe Kışla Parkında yapılan yürüyüş ve spor etkinlikleriyle başladı.

Amatör Spor Haftası boyunca spor etkinlikleri Merkez ilçelerden Menteşe'de ve tüm ilçelerde devam edecek.

Sporcular basketboldan masa tenisine, judoya, jimnastikten futbola birçok branşta gösteri gerçekleştirdi.

Programa, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Doğukan Doğan ile Ozan Aslan, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Yandık, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.