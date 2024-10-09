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        Muğla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Muğla'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:42
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        Muğla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
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        Muğla'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları, Menteşe Kışla Parkında yapılan yürüyüş ve spor etkinlikleriyle başladı.

        Amatör Spor Haftası boyunca spor etkinlikleri Merkez ilçelerden Menteşe'de ve tüm ilçelerde devam edecek.

        Sporcular basketboldan masa tenisine, judoya, jimnastikten futbola birçok branşta gösteri gerçekleştirdi.

        Programa, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Doğukan Doğan ile Ozan Aslan, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Yandık, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

        Hafta çerçevesinde 11 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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