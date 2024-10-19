Fethiye'de çıkan yangın evde hasara neden oldu

Çamköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, iddiaya göre evde bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Alevlerin yayılması üzerine anne, çocuğuna alarak evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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