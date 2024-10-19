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        Menteşe'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:55
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        Menteşe'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etti.

        Gün boyu devam eden müdahale sonucu yangın kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide etkisini sürdürüyor.

        Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale eden hava ve kara ekip sayısının artırıldığı bildirildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ormanlarımızı alevlerden korumak için var gücümüzle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 8 uçak 16 helikopter, 91 arazöz ve su tankeri, 94 müdahale aracı, 28 iş makinesi, 1 deniz aracı, 623 personelimizle Menteşe'de meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan aralıksız müdahale ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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