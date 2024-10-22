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        Fethiye'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:23
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        Fethiye'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Y.E.A. idaresindeki 45 AG 656 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde, karşı yönden gelen Y.H'nin kullandığı 48 AOP 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, A.O.K'nin kullandığı minibüse çarptı. Minibüs ise T.T. yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler Y.E.A. ve A.O.K. ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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