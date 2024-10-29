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        Sipay Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:18
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        Sipay Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir için veda töreni düzenlendiği bildirildi.

        Sipay Bodrum FK Başkan Vekili Selahattin Polat'ın da yer aldığı törende İsmet Taşdemir'e plaket ve çiçek takdim edildiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmet Taşdemir, Bodrum FK'de 3 yıl yıl güzel bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Başta Fikret başkan olmak üzere çok teşekkür ederim. Bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık. Bodrum Futbol Kulübü her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yeşil-beyazlı takım, 2021 yılında göreve başlayan İsmet Taşdemir yönetiminde 3 yılda 2. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

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