Fethiye'deki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis ve örgüt soruşturmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis ve örgüt soruşturmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon lirayı kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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