Fethiye'deki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon lirayı kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.