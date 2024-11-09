Muğla'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde öğrencilere, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda bilgi verildi, trafik kuralları uygulamalı deneyimlendi.

Marmaris Atatürk Meydanı ve Fethiye Beşkaza Meydanı'na konuşlandırılan mobil eğitim tırında öğrenciler teorik trafik eğitiminin ardından hazırlanan özel parkurda akülü ve pedallı araçları kullandı.

Trafik simülasyonu izletilen öğrencilere broşür dağıtıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilere polis hizmet araçlarının da tanıtımı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığında görevli trafik polisi Semih Demirel, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle mobil trafik tırı ile Türkiye'nin her yerine gittiklerini belirterek, çocuklara trafik bilincini aşılamak için çalıştıklarını kaydetti.