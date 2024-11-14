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        Evinde yaptığı uçağa paraşüt bağlayarak uçtu

        ALİ RIZA AKKIR - Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde ürettiği uçağa paraşüt bağlayarak uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:17
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        Evinde yaptığı uçağa paraşüt bağlayarak uçtu
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        ALİ RIZA AKKIR - Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde ürettiği uçağa paraşüt bağlayarak uçuş yaptı.

        Yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği aktivitelerle tanınan Kaval, 4 yıl önce çocukluk hayali olan uçak yapma fikrini hayata geçirmek için Denizli'de ikamet ettiği dönemde evinin salonunu atölyeye çevirdi.

        Havacılıkta kullanılan alüminyum ve plastik malzemelerle uçağın gövdesini tamamlayan Kaval, uçağının ön kısmına da motor, pervane ve iniş takımları ekledi.

        Fethiye'de karavana dönüştürdüğü otobüste yaşayan Kaval, karavanın yanında tamamladığı projesiyle Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde ilk kez uçtu.

        Kendi yaptığı uçakla uçma hayalini gerçeğe dönüştüren Kaval, festivalde yaklaşık 25 dakika havada kaldığı anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

        - "Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var"

        Kaval, AA muhabirine, uçak yapma fikrinin bir köyde çocukluk yıllarında başladığını, hayalinin peşinden koşarken yamaç paraşütüyle tanıştığını söyledi.

        Hayal ettiği projeye 2020'de evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek başladığını, gövdesini yaptıktan sonra uçağın kalan kısmını Fethiye'de karavanının yanında tamamladığını belirten Kaval, "Projeyi Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'ne götürdüm. İlk uçuşumu Adana'da yaptım. Projenin her şeyi kendime ait. Bir paraşütün uçakla uçması dünyada tek. Bunun da adı 'parauçak'. Projem dünyanın her yerinden ilgi gördü." diye konuştu.

        Kaval, Adana'da 256 metrelik bir yükseklikten havalandığını ifade ederek, uçağın önüne taktığı motor sayesinde 3 dakika sürecek uçuşu 25 dakikaya çıkardığını kaydetti.

        Daha önceleri Adana'nın kebabını, Erzincan'ın dönerini, İzmir'in menemenini ve Türk kahvesini gökyüzüne taşıdığını hatırlatan Kaval, havada koltukta televizyon izlediğini, yatak odasını uçurarak havada uyuduğunu anlattı.

        Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaval, "Yamaç paraşütünde birçok projeye imza attım. Özellikle turizm bölgelerinin tanıtımına da katkım olduğunu düşünüyorum. Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var." dedi.

        Kaval, yamaç paraşütünün güvenli bir spor aktivitesi olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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