İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla'da güvenlik toplantısında konuştu : (1)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emniyet ve güvenlik olmadan başta turizm olmak üzere hiçbir sektörün gelişemeyeceğini söyledi.

Emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.