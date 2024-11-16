Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla'da güvenlik toplantısında konuştu : (1)

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla'da güvenlik toplantısında konuştu : (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emniyet ve güvenlik olmadan başta turizm olmak üzere hiçbir sektörün gelişemeyeceğini söyledi.

        Emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

        (Sürecek)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu başladı
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu başladı
        Muğla'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        3 bin yıllık liman kenti 'Kaunos'
        3 bin yıllık liman kenti 'Kaunos'
        Fethiyespor evinde İnegölspor'la oynayacak
        Fethiyespor evinde İnegölspor'la oynayacak
        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
        Bodrum'da trafikteki kavgada 2 kardeş yaralandı; o anlar kamerada
        Bodrum'da trafikteki kavgada 2 kardeş yaralandı; o anlar kamerada