Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kano Milli Takımı her gün 40 kilometre kürek çekerek şampiyonalara hazırlanıyor

        DURMUŞ GENÇ - Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, çalışmalarını Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde her gün 40 kilometre kürek çekerek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kano Milli Takımı her gün 40 kilometre kürek çekerek şampiyonalara hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, çalışmalarını Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde her gün 40 kilometre kürek çekerek sürdürüyor.

        Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken sıcaklığın 15 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'nın güneydoğusundaki Köyceğiz Gölü, Kano Milli Takımı sporcularını konuk ediyor.

        Sporcular, sabahın ilk saatlerinden itibaren gölün etrafında kondisyon çalışmaları yaparak güne başlıyor. Daha sonra kanoları ile göle açılan sporcular, antrenörler eşliğinde sabah ve akşam toplam 40 kilometre kürek çekerek kondisyon depoluyor.

        Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, AA muhabirine, Köyceğiz'de A ve B takımı olmak üzere 28 kişilik sporcu grubuyla kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini belirten Özcan, hava şartları ve göl suyunun uygun olması dolayısıyla sporcuların burada çok rahat çalıştığını kaydetti.

        Sporcu gruplarıyla ikisi suda olmak üzere günde 3 antrenman yaptıklarını anlatan Özcan, "Günde 40 kilometre su antrenmanı yapıyoruz. Hedefimiz mayısa kadar kamplarımızı devam ettirip seçme ve değerlendirme yarışlarına girip iyi olan sporcularımızla ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek. Geçen sene bu yarışlarda Avrupa'da madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda madalyayı bir saniye ile kaçırdık. Bu seneki hedefimiz iki yarışta da madalya almak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Antrenmanlar çok yoğun geçiyor"

        Milli sporcu Simge Kaya, 5 yıldır ay-yıldızlı ekipte forma giydiğini dile getirdi.

        Hafta sonu Köyceğiz Gölü'nde test yarışları olacağını ve buna çok iyi hazırlandığını aktaran Simge, "Test yarışlarında iyi derece almamız durumunda kampa tekrar devam edeceğiz. Her gün su üzerinde çift antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye'de iyi dereceler yaparak Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak." şeklinde konuştu.

        Sporculardan Rahmi Kaan Karahan da yaklaşık 5 haftadır kampta olduğunu belirtti.

        Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu kaydeden Rahmi Kaan, "Altı yıldır kano yapıyorum ve 3 yıldır da milli takımdayım. Hedefim bu yıl dünya şampiyonu olmak. Bunun için çok yoğun bir şekilde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını, Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygunluğu dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından takımların kamp için uğrak yeri olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
        2. Fethiye Film Festivali başladı
        2. Fethiye Film Festivali başladı
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buld...
        Muğla'da Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buld...
        Takip ettikleri motosikletli kuryenin önünü kesip darbettiler; o anlar kame...
        Takip ettikleri motosikletli kuryenin önünü kesip darbettiler; o anlar kame...
        Bodrum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü