Kano Milli Takımı her gün 40 kilometre kürek çekerek şampiyonalara hazırlanıyor

DURMUŞ GENÇ - Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefleyen Kano Milli Takımı, çalışmalarını Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde her gün 40 kilometre kürek çekerek sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken sıcaklığın 15 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'nın güneydoğusundaki Köyceğiz Gölü, Kano Milli Takımı sporcularını konuk ediyor.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, AA muhabirine, Köyceğiz'de A ve B takımı olmak üzere 28 kişilik sporcu grubuyla kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sporcular, sabahın ilk saatlerinden itibaren gölün etrafında kondisyon çalışmaları yaparak güne başlıyor. Daha sonra kanoları ile göle açılan sporcular, antrenörler eşliğinde sabah ve akşam toplam 40 kilometre kürek çekerek kondisyon depoluyor.

Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini belirten Özcan, hava şartları ve göl suyunun uygun olması dolayısıyla sporcuların burada çok rahat çalıştığını kaydetti.

Sporcu gruplarıyla ikisi suda olmak üzere günde 3 antrenman yaptıklarını anlatan Özcan, "Günde 40 kilometre su antrenmanı yapıyoruz. Hedefimiz mayısa kadar kamplarımızı devam ettirip seçme ve değerlendirme yarışlarına girip iyi olan sporcularımızla ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek. Geçen sene bu yarışlarda Avrupa'da madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda madalyayı bir saniye ile kaçırdık. Bu seneki hedefimiz iki yarışta da madalya almak olacak." değerlendirmesinde bulundu.