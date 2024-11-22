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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:02
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

        Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ormanlık alanında yaptıkları aramada, 4 parça halinde esrar ele geçirdi.

        Uyuşturucuyu ormanlık alana bıraktığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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