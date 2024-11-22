Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

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