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        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum'da konuştu:

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ligin çivisinin bu kadar erken çıkmasını beklemiyorduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:15
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        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum'da konuştu:
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        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ligin çivisinin bu kadar erken çıkmasını beklemiyorduk." dedi.

        Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı öncesi stat önünde yaptığı açıklamada, Osimhen'in herkesin ayarını bozduğunu belirterek, ülkeye bu kalitede oyuncuların gelmesinin devam etmesini istedi.

        Son haftalarda inanamayacakları şeyler olduğunu aktaran Öztürk, "İkinci sırada olan rakibimizin maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum çünkü skora göre konuşmak bir standart haline geldi." diye konuştu.

        Kendilerini en çok şaşırtan olayın ise büyük ümit besleyerek seçilmeleri için kendileri ve tüm kulüplerin büyük gayret gösterdiği federasyonun olduğunu anlatan Öztürk, her hafta inanamayacakları şeyler yaşadıklarını kaydetti.

        Rakiplerinin kendileri gibi çıkıp İbrahim başkana oy atmadıklarını anlatan Öztürk, "Ama İbrahim başkan bizi şok ediyor. Federasyon bizi şok ediyor ve inanamıyorum. İbrahim başkan benim çok saygı duyduğum ve hürmet ettiğimi biri. İki kere konuştu. İlk konuştu bizim Okan hocayla ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü dahi aşağılamadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok. Okan hocaya hemen laf yetiştiriyor. Akabinde ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıkıp gene geldi bizi suçladı. Sayın Başkan Vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil." şeklinde konuştu.

        Bugün Kayseri'de bir karşılaşma yapıldığını belirten Öztürk, kimin kazanacağının ve skorun kendisini ilgilendirmediğini ancak verilen penaltının akıllara ziyan olduğunu anlattı.

        Hakemlerin hata yapabileceğini bunun çok normal olduğuna işaret eden Öztürk, "Ama dön bir VAR'a git. Kostic adamın ayağına basıyor. 4'üncü dakika bu herkesin ayarını bozuyor. Rakam 5-1 bitti onu çıkar 4-1 olur derler ama öyle değil bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git. Tabi çok haklılar. Federasyon başkanı 3 gün önce ikinci sıradakinin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer federasyondan şikayet ettik daha burası yeni başladı rakibimiz ne diyorsa sanki planlanmış gibi 3 gün sonra aynı kanala çıkıyorlar aynı kanalda aynı şeyleri söylüyorlar." diye konuştu.

        Federasyonun Mourinho'ya tek bir laf söyleyemediğini iddia eden Öztürk, "Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor bir maç cezayla savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek bize ne ceza verecek, yazıktır günahtır. Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile bu ülkeye gelmez." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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