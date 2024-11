Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum'da konuştu:

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ligin çivisinin bu kadar erken çıkmasını beklemiyorduk." dedi.

Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı öncesi stat önünde yaptığı açıklamada, Osimhen'in herkesin ayarını bozduğunu belirterek, ülkeye bu kalitede oyuncuların gelmesinin devam etmesini istedi.

Kendilerini en çok şaşırtan olayın ise büyük ümit besleyerek seçilmeleri için kendileri ve tüm kulüplerin büyük gayret gösterdiği federasyonun olduğunu anlatan Öztürk, her hafta inanamayacakları şeyler yaşadıklarını kaydetti.

Federasyonun Mourinho'ya tek bir laf söyleyemediğini iddia eden Öztürk, "Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor bir maç cezayla savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek bize ne ceza verecek, yazıktır günahtır. Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile bu ülkeye gelmez." ifadelerini kullandı.