Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Datça'da, havadan görüntülenen ve Akdeniz ile Ege'nin buluştuğu noktada yer alan 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, hayranlık uyandırıyor.

Datça'da, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda yer alan Knidos Antik Kenti, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentte, Yuvarlak, Dionysos ve Apollon tapınakları, Boulakrates Çeşmesi, 2 limanı ve ziyaretçileri ilk karşılayan 5 bin kişi kapasiteli tiyatrosu, başlıca kalıntılar olarak yer alıyor. Dronla havadan görüntülenen kentin, matematik bilimci Eudoksus, Doktor Euryphon, Ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet ediliyor.