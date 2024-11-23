Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali açıldı
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali, açıldı.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali, açıldı.
Gümbet Mahallesi'ndeki lokalin açılış törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile taraftarlar katıldı.
Kurdele ve pasta kesimiyle başlayan törende sarı-kırmızılı taraftarlar, marş ve tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.