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        Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği lokali açıldı

        BODRUM Galatasaray Taraftarları Derneği lokal açılışı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun katılımıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:25
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        Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği lokali açıldı
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        BODRUM Galatasaray Taraftarları Derneği lokal açılışı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu’nun katılımıyla açıldı.

        Gümbet Mahallesinde yapılan lokalin açılış törenine Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı. Kurdele kesimiyle başlayan açılış töreni daha sonra pasta kesimiyle devam etti. Taraftarlar marşlar ve tezahüratlar ile açılışta renkli görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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