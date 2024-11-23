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        Galatasaray heyeti, Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:14
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        Galatasaray heyeti, Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti
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        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Kerem Demirbay Yunus Akgün'un yer aldığı Galatasaray heyeti, Bitez Mezarlığı'na gelerek Yiğit Kurt'un mezarına çiçek bıraktı.

        Dualar eden heyet daha sonra aileye baş sağlığı diledi.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Okan Buruk, kazayı duydukları andan itibaren çok üzüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Galatasaray Kulübü olarak gerçekten çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacak. Bizle ilgili onun anılarını, günlüğünü, yazdıklarını anlattılar. Çok üzgünüz, bugün buradayız onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz."

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Yiğit'in organlarını bağışlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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