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        Bodrum'da feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

        MUĞLA'nın Datça- Bodrum ile Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:45
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        Bodrum'da feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli
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        MUĞLA'nın Datça- Bodrum ile Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça- Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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