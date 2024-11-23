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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan (Dk. 30 Sousa), Üzeyir Ergün, Celustka, Ajeti, Ege Bilsel, Dimitrov, Fredy, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın, Puşcaş

        Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Kaan Ayhan, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+7 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Dk. 45 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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