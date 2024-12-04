Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:52 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 3 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ile farklı suçlardan 42 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı.

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 10 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutukland...
        Muğla'da 10 marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutukland...
        Muğla'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Muğla'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı
        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oldu
        Muğla'da sağanak etkili oldu