Muğla'da 3 firari hükümlü yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu kapsamda, hakkında 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ile farklı suçlardan 42 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.