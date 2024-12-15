Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Yerleşim yerlerine yakın alanda bulunan otelde çıkan yangın, çevre sakinlerinde de bir süre paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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