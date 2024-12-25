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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:58
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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik planlanan eş zamanlı operasyon kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

        İkametlerde yapılan aramada 891 litre el yapımı içki, 48 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 şırınga ele geçirildi.

        Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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