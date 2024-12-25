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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:02
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan E.A.Y. ile R.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda iki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, uyuşturucu satmak için kullanılan kilitli poşetler, esrar yetiştirmek için kullanılan 6 litre gübre, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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