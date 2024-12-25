Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan E.A.Y. ile R.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda iki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.