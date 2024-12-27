Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.