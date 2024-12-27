Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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