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        Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:23
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        Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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