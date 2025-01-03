Muğla'da ormanda torunları ile kaybolan yaşlı kadın bulundu

112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron kullanan görevliler de destek verdi.

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün akşam saatlerinde Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan (77), çocukları Deniz (3) ile Birgül Özkan'ı (7) evde bulamayınca bir süre çevrede arama yaptı.

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