Muğla geçen yıl 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ülkenin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'yı geçen yıl 3,7 milyon yabancı turist ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ula ilçesindeki Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir otelde ilde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini, en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayında geçen yıla oranla artış yaşandığına dikkati çeken Akbıyık, "Muğla'mız, ülkemizin ve dünyanın turizmdeki en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. 2024 yılı boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören ilimizde, sadece deniz turizmi değil, spor, kültür, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinde de büyük gelişmeler yaşandı." diye konuştu.

Mavi yolculukların, eşsiz koyların ve antik kentlerin ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunduğunu ifade eden Akbıyık, kentte turizmi dört mevsime yaymak amacıyla dalış turizmi altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların da hız kazandığını kaydetti.

- Müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı 2024'te 1 milyonu aştı

Akbıyık, Muğla'nın sağlık turizmindeki yerini güçlendirmek ve kenti sağlık turizmi alanında da çekim merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"2024, turizmde rekor sayılara ulaştığımız bir yıl oldu. 3 milyon 700 bini yabancı toplamda 10 milyonu geçen turiste ev sahipliği yapan Muğla'mızda 2025'in turizm açısından daha verimli olması için çalışmalarımıza yıl bitmeden başladık. Kruvaziyer turizminde 250 bin turiste ulaştık. Muğla'mızın kültür turizmi altyapısını geliştirme çalışmalarımız sonucunda 2024 yılında müze ve ören yerinin ziyaretçi sayısı ise 1 milyonu aştı."

Gastronomi alanında da önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Akbıyık, Muğla'nın 31 restoranla İstanbul'dan sonra "Michelin" seçkisinde yer alan ikinci il olduğuna dikkati çekti.