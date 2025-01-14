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        Bodrum'da Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denizde denetim yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 23:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:23
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        Bodrum'da Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denizde denetim yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde Reis 48 kontrol ve denetim gemisiyle denetim yapıldı.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, 3 gırgır teknesinde 4 bin 25 kilogram hamsi tespit edildi. Bodrum Limanı'nda yapılan kontrolde, avlanan hamsilerin kota, yasal boy sınırları ve diğer mevzuatlara uygunluğu kontrol edildi.

        Gece boyunca devam eden çalışmalarda, balıkçıların sorunları ve beklentileri dinlendi, kota uygulamaları, üretim planlaması ve yeni destek modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.

        Av yasaklarına ve üretim planlamalarına uyum noktasında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Saylak, "Tüm balıkçılarımıza kazasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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