Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Akdoğan ve 15 yönetim kurulu üyesi istifa etti
Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan, 15 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.
Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan, 15 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.
Akdoğan, yaptığı açıklamada, başkanlık dönemi boyunca kendisine ve yönetimine destek olan Datça halkına teşekkür etti.
Akdoğan, "Başkanlığım döneminde bana ve yönetimime evini açan, çayını ve ekmeğini bölüşen tüm Datça halkına teşekkür eder, saygılarımı sunarım." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.