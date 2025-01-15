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        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Akdoğan ve 15 yönetim kurulu üyesi istifa etti

        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan, 15 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:44
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        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Akdoğan ve 15 yönetim kurulu üyesi istifa etti
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        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan, 15 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.

        Akdoğan, yaptığı açıklamada, başkanlık dönemi boyunca kendisine ve yönetimine destek olan Datça halkına teşekkür etti.

        Akdoğan, "Başkanlığım döneminde bana ve yönetimime evini açan, çayını ve ekmeğini bölüşen tüm Datça halkına teşekkür eder, saygılarımı sunarım." ifadesini kullandı.

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