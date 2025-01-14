Araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

12 Ocak'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı. Fatma D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.