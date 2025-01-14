Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 9 aracın lastiklerini kesen Fatma D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 9 aracın lastiklerini kesen Fatma D. (52), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        12 Ocak'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı. Fatma D.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yaka...
        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yaka...
        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yaka...
        Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yaka...
        Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, gazetecilerle bir araya geldi
        Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, gazetecilerle bir araya geldi
        Bodrum'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı
        Bodrum'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı
        Bodrum FK, forvet ve orta sahaya takviye planlıyor
        Bodrum FK, forvet ve orta sahaya takviye planlıyor
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama...
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama...