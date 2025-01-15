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        Bodrum FK transferde Cenk Tosun'u istiyor

        SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:28
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        Bodrum FK transferde Cenk Tosun'u istiyor
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        SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı. İlk olarak İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı. İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

        Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı. Toplam 97 dakika sahada kalan Cenk, bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi. Süper Lig'de Beşiktaş'la 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez Türkiye Kupası kazanan Cenk, 2018 Premier Lig'e o dönem rekor bonservis bedeliyle transfer olarak Everthttps://editor.dha.com.tr/agn/editor/created#on ve Crystal Palace formalarını giymişti. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş formasıyla jeneriklik gollere imza atan Cenk, 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yaptı. Cenk, ay-yıldızlı formayla 21 gol attı.

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