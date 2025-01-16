Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder, yakalama kararının ardından yeniden tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder, yakalama kararının ardından yeniden tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Önder'in, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

        İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in yakalanması için karar çıkardı.

        İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Önder, işlemlerinin ardından Muğla Kapalı Cezaevine götürüldü.

        - Olay

        Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, 8 Eylül 2024 saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmıştı. Ağır yaralanan basketbolcu Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı
        Bodrum'da çevreye inşaat atığı atan iki kişiye cezai işlem uygulandı
        Muğla'da akrabasının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Muğla'da akrabasının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Bodrum'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci yurdu yapılacak
        Bodrum'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci yurdu yapılacak
        Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da engelli bireyler sanatla tanışıyor
        Muğla'da engelli bireyler sanatla tanışıyor