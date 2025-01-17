Bodrum'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Özkan N'nin kullandığı 48 ACA 538 plakalı hafif ticari araçla, aynı yönde seyreden Ali Ö. yönetimindeki 06 TOH 83 plakalı kamyonet Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine N. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.