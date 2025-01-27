Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk etabı yapıldı

ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel de üçüncü oldu.

10 etaplık seriden oluşan ve Türkiye'de ilk kez bir etabı düzenlenen yarışlara katılanlar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin ev sahipliğinde İçmeler mevkisi açıklarında mücadele etti.

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