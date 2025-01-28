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        Muğla'da drift yapan sürücüye 47 bin 393 lira ceza kesildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 47 bin 393 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:13
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        Muğla'da drift yapan sürücüye 47 bin 393 lira ceza kesildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 47 bin 393 lira ceza uygulandı.

        Foça Mahallesi'nde bir otomobilin drift yapma görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücüyü tespit etti.

        Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye, 47 bin 393 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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