Muğla'da drift yapan sürücüye 47 bin 393 lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 47 bin 393 lira ceza uygulandı.

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