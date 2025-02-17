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        Fethiye açıklarında, ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:52
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        Fethiye açıklarında, ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

        Ekiplerce lastik botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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