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        Kaunos Antik Kenti kış mevsiminde de ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tarihle doğanın iç içe olduğu 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:18
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        Kaunos Antik Kenti kış mevsiminde de ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki tarihle doğanın iç içe olduğu 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

        Çandır Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kente, Köyceğiz'den araçlar ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden ise tekne ve feribotla ulaşılabiliyor.

        Antik dönemde, Dalyan Çayı'nın etrafına kurulmuş liman kenti olan Kaunos'un denize olan mesafesinin, Dalyan deltasının oluşması nedeniyle açıldığı biliniyor.

        Tarihi yapıların suya yansımasıyla güzel görüntülerin oluştuğu antik kent, kış aylarında da misafirlerini ağırlıyor.

        Marmaris ilçesinden antik kenti ziyarete gelen Mert Kaan Saraylı, Kaunos'u çok beğendiklerini söyledi.

        Antik kentin çok güzel korunduğunu belirten Saraylı, eserlerin çok iyi ortaya çıkarıldığını gördüklerini ifade etti.

        Kahramanmaraş'tan eşiyle birlikte tatil için gelen Ahmet Korkmaz ise "Buraya ilk defa geliyoruz. Kaunos Antik Kenti çok güzel bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel, beğendim." dedi.

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