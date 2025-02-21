Ortaca'da hayırsever Ahmet Ateş, dualarla anıldı

Ortaca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kurumun bulunduğu stat, spor salonu ve yüzme havuzu ile bir lisenin yerini bağışlayan hayırsever Ahmet Ateş anısına lokma döktürdü.

20 yıl önce 21 dönüm araziyi sosyal, sportif, kültürel ve eğitim kurumu yapılmak üzere bağışlayan hayırsever Ahmet Ateş'in ölüm yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda dua okundu, lokma döktürüldü.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, Ateş'in gelini Gülay Ateş, torunu Eren Cem Ateş, spor ve eğitim camiasının yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Ahmet Ateş'in bağışladığı araziye yıllar içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "Ahmet Ateş Spor Kompleksi" adı altında futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve gençlik merkezi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da Mesleki ve Teknik Lise yapıldı.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, gazetecilere, yaptığı bağışlarla örnek olan Ahmet Ateş'e Allahtan rahmet dileyerek, organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.