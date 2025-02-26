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        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:51
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        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde prova uçuşu yaptı.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında, isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.

        Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de yarın yapacağı saygı uçuşu öncesi Fethiye semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın prova uçuşunu heyecanla izledi. Bazı kişiler de uçuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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