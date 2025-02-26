SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu

Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın prova uçuşunu heyecanla izledi. Bazı kişiler de uçuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında, isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.

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